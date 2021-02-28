الاتحاد الأوروبي: يتعين محاسبة قوات الأمن في ميانمار بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين

طالب الاتحاد الاوروبي، اليوم الأحد، بضرورة محاسبة قوات الأمن بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار.



جاء ذلك في بيان اصدره الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).



وقال بوريل في البيان "من خلال قيامها بإطلاق النار على مواطنين عزل، أبدت قوات الأمن تجاهلا صارخا للقانون الدولي، ويجب محاسبتها".



وأضاف "في نهاية هذا الأسبوع (اليوم الأحد )، زاد جيش ميانمار من قمعه الوحشي للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد ، مما أسفر عن مقتل أو إصابة العديد من المتظاهرين".



وتابع "العنف لن يضفي الشرعية على الإطاحة غير القانونية للحكومة المنتخبة ديمقراطياً. يجب على السلطات العسكرية التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد المدنيين والسماح للسكان بالتعبير عن حقهم في حرية التعبير والتجمع".



واستطرد "يقف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب شعب ميانمار الشجاع الذي يدافع عن ديمقراطيته. وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريبا إجراءات على ضوء هذه التطورات".



كانت هناك تسع حالات وفاة على الأقل وسط الاحتجاجات في مدينتي يانجون وماندالاي، أكبر مدينتين في ميانمار بالإضافة إلى داوي وباجو، بسبب عنف الشرطة، طبقا لما ذكره موقع "ايراوادي" الإخباري الالكتروني اليوم الأحد . ولم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل.