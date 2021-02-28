تقرير: شرق أفريقيا تعزز مكانتها العالمية في مجال المعاملات المالية عبر الهاتف

أكد الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن منطقة شرق أفريقيا عززت مكانتها في الاقتصاد الرقمي بوصفها منطقة رائدة عالميا في مجال المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.

وأفاد تقرير مشترك، شارك في إعداده الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، بأن منطقة شرق أفريقيا سجلت 1106 حسابات للمعاملات المالية باستخدام الهاتف المحمول لكل ألف شخص، وذلك مقابل 533 حسابا لآسيا، و245 حسابا لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وجاء في التقرير، الذي نُشر اليوم /الأحد/، أن منطقة شرق إفريقيا سجلت أعلى معدل للمشتركين في حسابات المعاملات المالية باستخدام الهاتف المحمول، حيث يمتلك المشترك حسابا أو أكثر من حساب.

وأضاف أن دول منطقة شرق أفريقيا مثل (أوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا) تقود المنطقة في التحويلات المالية باستخدام الهاتف المحمول، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن صانعي السياسات هناك ومنظمي هذه التعاملات بادروا بالمخاطرة بالاستثمار في مجال الابتكارات التي جعلت القطاع المالي أكثر شمولا.

وتابع التقرير أن دولا أخرى في منطقة شرق أفريقيا من بينها جزر القُمر وإثيوبيا وموريشيوس وجزر سيشل والصومال وجنوب السودان أطلقت أو "في طريقها لإطلاق" خدمات التعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن المعاملات المالية باستخدام الهاتف المحمول توصف بأنها عامل أساسي يساعد على تشجيع الابتكارات الرقمية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاجية في قطاعات رئيسية وتوفير فرص عمل في مجال الاقتصاد الرقمي.