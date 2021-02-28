دبلوماسي سوري: ندرس مع الحلفاء كيفية الرد على العدوان الأمريكي

صرح دبلوماسي سوري بأن الحكومة السورية تدرس مع الحلفاء "کیفیة الرد على العدوان الأمریكي"، وذلك بعد قصف أمريكي استهدف مواقع شرقي سورية.

وقال السفير السوري في موسكو رياض حداد، في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية نشرته اليوم الأحد، إن "الاعتداء الأمريكي الأخير يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد السيادة السورية، وبالتالي فإن سورية تملك الحق المشروع في الرد على تلك الانتهاكات كما تملك الحق في مقاومة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية".وأضاف أن "تطورات الموقف بعد هذا العدوان ستتم جميعها بالتنسيق بين الحلفاء وبما يخدم مصلحة سورية ويحافظ على السيادة السورية، بشكل يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والذي تحاول الولايات المتحدة زعزعته من خلال مثل هذه الاعتداءات".