أجاب الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي على الكيفية التي يتم بها استثمار الأموال بطريقة آمنة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، إنه على المواطن أن يوازن بين 3 أمور لكي يستثمر أمواله، وهي الحصول على أعلى عائد ممكن، وإمكانية الحصول على أمواله في أي وقت، ونسبة المخاطر.

وأضاف أن البنوك أحد الأماكن التي يمكن للمواطن أن يستثمر أمواله فيها، خاصة في ظل تحسن العوائد الحالية، ذاكرًا أن الأموال في البنوك تتمتع بسيولة عالية جدًا تمكن العميل من سحب أمواله في أي وقت، إضافة إلى خلوها من المخاطر.

وأوضح أن البنوك تتميز بوجود صناديق استثمار سوق النقد، والتي تعطي فائدة يومية، مضيفًا أن الاستثمار في العقارات طويل الأجل، ويحمل نسبة مخاطر عالية، إلا أن العائد منه كبير.

وذكر أن أزمة فيروس كورونا عملت على تقليص معدل السيولة، ما ترتب عليه تراجع استثمار الناس في العقارات، موضحًا أن العائد على الاستثمار العقاري يتطلب الكثير من الوقت حاليًا، ما يجعل عامل إمكانية الحصول على الأموال من جديد أمر غير متوافر.

