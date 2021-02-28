أوربان يهدد بسحب حزب فيديش المجري من تكتل حزب الشعب بالبرلمان الأوروبي

هدد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، في رسالة نشرت اليوم الأحد، بسحب حزب فيديش اليميني الحاكم من كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي.

وكتب أوربان إلى مانفريد فيبر، السياسي الألماني الذي يرأس كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ، قائلا إن فيديش سيغادر إذا ما قررت الكتلة تغيير لوائحها، كما اقترح قادتها يوم الجمعة الماضي.

ونشرت نائبة رئيس الحزب كاتالين نوفاك الرسالة على تويتر.

وأوربان هو أيضا رئيس حزب فيديش اليميني.

وستسمح التغييرات المقترحة للكتلة بتعليق عضوية حزب أو استبعاده من كتلة حزب الشعب الأوروبي، بأغلبية 50% فقط في بعض الحالات.

والمجموعة البرلمانية تلك، التي تضم أيضا التكتل المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في خلاف مع فيديش منذ عدة سنوات.

ويتم تعليق عضوية فيديش في كتلة حزب الشعب منذ عام 2018 بسبب سياسات أوربان المشككة في جدوى اليورو.