طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحاني العربي والجبر بعد التقسيم لمجموعات لعدم الضغط على الشبكات

يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الطلاب حسب المحافظات منعا للضغط على الشبكات.

ويؤدي طلاب محافظات القاهرة، بورسعيد، السويس، دمياط، الشرقية، الغربية، البحيرة، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، شمال سيناء الامتحان من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا لمادة اللغة للعربية، ومن الساعة الحادية عشر ونصف صباحا حتى الواحدة ظهرا للجبر وحساب المثلثات.

ويؤدي طلاب محافظات الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، سوهاج، البحر الأحمر، جنوب سيناء، أسيوط، الامتحان من العاشرة صباحا حتى الحادية عشر والنصف صباحا مادة اللغة العربية، ومن الثانية عشر ظهرا حتى الثانية ظهرا الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان الواحد متعدد التخصصات، ومدة الامتحان ساعتين، وتتكون أسئلة الامتحان من الاختيار من متعدد، وقامت الإدارات التعليمية بوضع أسئلة الامتحانات وتم إرسالها للمدارس تحت مسئولية مدير المدرسة.