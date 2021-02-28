تقرير: إرسال المعارض الروسي نافالني إلى مؤسسة عقابية سيئة السمعة

بدأ المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي نجا من محاولة تسميم العام الماضي، قضاء عقوبة بالسجن عامين ونصف العام في مؤسسة عقابية سيئة السمعة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أليكسي ميلنيكوف أمين لجنة الرقابة المدنية في موسكو إنه يجري احتجاز نافالني، الذي تم نقله الخميس الماضي من مكان احتجازه في موسكو، في منشأة بسجن بمنطقة فلاديمير /100 كلم شرق العاصمة الروسية/.



وخسر أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين في 20 من فبراير استئنافا بشأن حكي قضائي بتحويل عقوبة صدرت مع إيقاف التنفيذ عام 2014 إلى سجن فعلي لخرقه شروط المراقبة.



وكانت هذه هي آخر عقبة تمنع إرسال السياسي /44 عاما/ إلى سجن خارج موسكو.



ويتم تصنيف السجن، الذي يجري فيه احتجاز إسكان النزلاء في ثكنات ويقومون عادة بأعمال يدوية، على أنه "منطقة حمراء"، وتتحكم الإدارة فيه في كل جوانب الحياة.



ويروي قسطنطين كوتوف، وهو ناشط معارض تم إطلاق سراحه في ديسمبر بعد عام ونصف العام من الاحتجاز في نفس السجن، أنه تعرض لعزل عن بقية السجناء، وترهيب مستمر، تضمن عقوبات متكررة على ما يسمى بالانتهاكات، مثل عدم تحية أحد حراس السجن.