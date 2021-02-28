الإسماعيلي: لم نتفاوض مع الأهلي لإجراء صفقات تبادلية

أكد مسؤولي النادي الإسماعيلي عدم إجراء أي تفاوض مع نظرائهم في النادي الأهلي، بشأن حدوث أي صفقات تبادلية بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب النادي الإسماعيلي جماهيره بعدم الالتفات إلى تلك الأخبار التي تهدف إلى استمرار النادي في وضعيته الحالية، في الوقت الذي يحاول فيه الجميع لم شمل الفريق و استعادة توازنه خلال منافسات الدوري العام .

وكانت تقارير صحفية قد أشارت يوم الجمعة إلى اقتراب باهر المحمدي مدافع الدراويش من الانتقال إلى صفوف الأحمر، مقابل ثلاث لاعبين و مبلغ مالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل و هو ما نفاه النادي الاسماعيلي بشكل قاطع.