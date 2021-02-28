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بريطانيا: تطعيم أكثر من 20 مليون شخص ضد كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 5:34 م

أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن سعادته البالغة لتطعيم أكثر من 20 مليون شخص في البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال هانكوك، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، "أشعر بسعادة بالغة بعد وصول عدد الذين تلقوا اللقاح إلى أكثر من 20 مليون شخص في المملكة المتحدة".

وأعرب عن شكره للفريق القائم على عمليات التطعيم في المملكة، مضيفًا: "أرغب في شكر كل شخص تقدم للتطعيم ضد كورونا، لأننا واثقون تمامًا من أن اللقاح يحميك ويحمي مجتمعك وهو أيضًا الطريق للخروج من هذا لنا جميعًا".

وتابع قائلًا: "إن الطريق لا يزال طويلًا.. ولكننا نخطو خطوات كبيرة".

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