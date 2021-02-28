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أثار الجراح الأمريكى سكوت جرين، الجدل بحضوره جلسة محاكمة عبر تطبيق زووم، أثناء قيامه بعملية جراحية، مخاطرا بحياة الحالة الموجودة على سرير العمليات.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فتحت نقابة الأطباء بولاية كاليفورنيا، تحقيقا بشأن الواقعة الخاصة بجراح عمليات التجميل الذي حضر محاكمة خاصة بخرق مرور، يوم الأربعاء الماضي، أثناء قيامه بعملية جراحية.

وبدأت جلسة الأربعاء بظهور جرين على الشاشة مرتديا زى العمليات وفي الخلفية أصوات الأجهزة؛ ما أصاب الحاضرين بالذهول.

وسأل حاجب المحكمة، جرين عن كونه يجري عملية فأجابه الأخير "نعم"، ليرد عليه الحاجب متسائلا عن كونه مستعدا للمحاكمة ليجيب سكوت بالإيجاب.

وأكد الحاجب على سكوت أن الجلسة تذاع على الهواء فوافق سكوت وذلك إجراء يتم على كثير من المحاكمات في أمريكا.

وبدخول القاضى جارى لينك تساءل متعجبا من قيام سكوت بعملية جراحية فأجاب سكوت بالتأكيد.

وعرض القاضى على سكوت تأجيل المحاكمة فأجابه الأخير بما معناه أن العمليات لن تطير فرد عليه القاضى أن الأمور ليست بتلك البساطة وأن سلامة الحالة أهم من أى شيء.

وعقب الواقعة لا يزال التحقيق قائما في مثل تلك الفعلة التي تعرض المرضي للخطر وتجعل الطبيب متهما بالإهمال.