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لا تعليق.. وزير التعليم يعقب على منشور لطالب يرغب في اجتياز امتحان الجغرافيا دون حضوره

وزير التربية والتعليم طارق شوقي - ارشيفية
وزير التربية والتعليم طارق شوقي - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:59 م
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على منشور نشره أحد طلاب الصف الأول الثانوي عن إمكانية النجاح في امتحان الجغرافيا بتقديم محضر دون إجراء الامتحان الفعلي.

ونشر شوقي، صورة لمنشور الطالب الذي جاء فيه: «يا جماعة أنا مش مذاكر جغرافيا ومش عارف أذاكرها ينفع مدخلش الامتحان وأعمل محضر زي النهاردة ويعتبر ناجح ولا لا، من غير تريقة لو سمحتم، تعديل أنا قصدي أروح وأحضر بس مفتحش الامتحان».

وأرفق وزير التعليم تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، قائلًا: «لا تعليق.. لمحة من الواقع الآخر خارج الوزارة».

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أمس، إن حوالي 10%؜ من طلاب الصف الأول الثانوي تعرضوا لمشاكل تقنية خارجة عن إرادتهم؛ لذلك قررت الوزارة اعتبار كل منهم اجتياز في هذا الامتحان بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة.

 

 

 

(١) لا تعليق ...... لمحة من الواقع الآخر خارج الوزارة

Posted by Tarek Shawki on Sunday, February 28, 2021

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