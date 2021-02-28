عمدة العاصمة الألمانية يتوقع صدور قرار بوضع معايير مشتركة لاستراتيجية الفتح

صرح ميشائيل مولر، عمدة العاصمة الألمانية برلين، بأنه يتوقع أن تسفر المشاورات المقبلة للمستشارة أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات خلال الأسبوع الجاري عن صدور قرار بوضع معايير مشتركة لاستراتيجية تدريجية للفتح في ظل أزمة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، اليوم الأحد إن "الأساس سيكون خطة تدريجية قمنا بصياغتها في برلين".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أتوقع بشدة أننا سنتفق على إطار أساسي يمكن للولايات أن تتوجه وفقا له".

وتابع مولر أنه في كل اللقاءات السابقة "كنا نتفق فيها على تحديد إطار بحيث يكون التوجه الأساسي واضحا وبحيث يمكن للولايات مع وجود هذا الإطار أن تجري تعديلات إقليمية، وينبغي لهذه الخطة أن يتم وضعها على أفضل نحو بحيث تصوغ شيئا في الاتجاهين كليهما: عندما تنخفض أعداد الإصابات وعندما تعاود الزيادة أيضا".

وتجري ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا يوم الأربعاء المقبل للوقوف على آخر تطورات الوضع في جائحة كورونا وكيفية مجابهة الجائحة لاحقا وستتناول المشاورات الخطوات المحتملة للفتح.

وتأتي المشاورات في مرحلة تشهد عودة للارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات بعد انخفاضها على مدار أسابيع مع انتشار طفرات لفيروس كورونا تتسم بأنها أخطر وأكثر عدوى من النوع المعروف حتى الآن.

ورأى مولر أن المهم هو "إيجاد توازن بين التدابير والتعقل في التعامل مع معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات وانتشار الطفرات، وستتوافر لدينا إمكانيات جديدة عبر زيادة قدرات إنتاج جرعات اللقاح والاختبارات السريعة ولاسيما الاختبارات الذاتية التي ستتاح قريبا".

وأعرب عن اعتقاده بعدم ضرورة التمسك بقيم معينة لمعدل الإصابات الجديدة الأسبوعي (عدد الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام) في التعامل مع الأزمة، وقال إن "الخطة التدريجية لبرلين لديها عوامل أخرى منها ثبات أعداد الإصابات على سبيل المثال".

واختتم مولر تصريحاته قائلا: "إذا تحركنا عبر مدة زمنية ما في نطاق معين لمعدل الإصابة، وربما في اتجاه تنازلي، فإن من الممكن ساعتها إتاحة الفتح دون الاعتماد بالضرورة على تراوح معدل الإصابات الأسبوعي بين 35 و50 حالة".