جزر فارو خالية من كورونا لأول مرة منذ يوليو 2020

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أظهرت بيانات رسمية في جزر فارو عدم وجود إصابة نشطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزر لأول مرة منذ يوليو 2020.

وأظهر موقع جزر فارو على الإنترنت صفرا يومض باللون الأزرق لأرقام الحالات مساء الجمعة، بجانب عبارة "خالية من كوفيد - في الوقت الحالي".

وذكر الموقع أنه تم إعلان شفاء آخر شخص مصاب وخروجه من الحجر الصحي في وقت مبكر من صباح اليوم.

يذكر أن جزر فارو- الواقعة في شمال المحيط الأطلسي- يبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص وتتكون من 18 جزيرة رئيسية. وتعد الجزر جزء من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع بحكم ذاتي واسع.

وقال رئيس الوزراء باردور ستيج نيلسن، في بيان على الموقع الإلكتروني، "إنها أنباء مشجعة" ، مضيفا أن جزر فارو فعلت أشياء كثيرة بشكل صحيح.

وتابع "أفضل قرار اتخذناه كان التمسك بخطتنا الأولية للاختبار والتتبع والعزل".

وأضاف "لكن كوفيد-19 أثبت عدة مرات أنه يمكن أن يعود وينتشر بسرعة كبيرة".

وحتى الآن تم تسجيل 658 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في جزر فارو.