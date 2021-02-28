التشيك قد تستخدم لقاحا روسيا مضادا لكورونا دون انتظار موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية

قال رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس إن جمهورية التشيك لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الصحية بالاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح روسى مضاد لفيروس كورونا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بابيس قوله اليوم الأحد في برنامج حوارى أسبوعي على قناة بريما التلفزيونية التشيكية إن بلاده اتخذت " خطوات ملموسة " لشراء لقاح " سبوتنيك فى " الروسى وسوف تستخدمه إذا ما وافقت عليه السلطات الصحية التشيكية .

وذكر رئيس الوزراء التشيكى أن تقييم السلطات المحلية المعنية بالعقاقير الدوائية بسلامة اللقاح "سيكون كافيا" لاستخدامه .

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وأضاف أن " الأمر يعتمد أيضا على ما إذا كنا سنتمكن من شرائها لأن هناك طلبًا كبيرًا بالفعل من الدول الأخرى ".