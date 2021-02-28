 التشيك قد تستخدم لقاحا روسيا مضادا لكورونا دون انتظار موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية - بوابة الشروق
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التشيك قد تستخدم لقاحا روسيا مضادا لكورونا دون انتظار موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية

( د ب أ )
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:46 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 8:46 م

قال رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس إن جمهورية التشيك لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الصحية بالاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح روسى مضاد لفيروس كورونا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بابيس قوله اليوم الأحد في برنامج حوارى أسبوعي على قناة بريما التلفزيونية التشيكية إن بلاده اتخذت " خطوات ملموسة " لشراء لقاح " سبوتنيك فى " الروسى وسوف تستخدمه إذا ما وافقت عليه السلطات الصحية التشيكية .

وذكر رئيس الوزراء التشيكى أن تقييم السلطات المحلية المعنية بالعقاقير الدوائية بسلامة اللقاح "سيكون كافيا" لاستخدامه .
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وأضاف أن " الأمر يعتمد أيضا على ما إذا كنا سنتمكن من شرائها لأن هناك طلبًا كبيرًا بالفعل من الدول الأخرى ".

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