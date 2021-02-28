محافظ مطروح: استهداف 122 ألفا و107 أطفال في حملة التطعيم ضد الشلل

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظ، ة بدءا من اليوم الأحد 28 فبراير وحتى 3 مارس القادم ولمدة 4 أيام، وتستهدف تطعيم ١٢٢ ألفا و١٠٧ أطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



حيث تفقد محافظ مطروح، يرافقه الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتور شريف مدير الطب الوقائي، فعاليات انطلاق الحملة بمستشفى الأطفال ووحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح، والوحدة الصحية بمنطقة الكيلو 7، مع التيسير على السيدات في تطعيم أطفالهن، وتوفير كافة سبل الراحة، مع الالتزام بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وارتداء الكمامة الطبية حرصا على صحة وسلامة الجميع.



وأكد المحافظ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة، وجميع التطعيمات سيتم إعطائها لهم بالمجان، من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين.



ووجه محافظ مطروح، بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة والوصول لكافة الأطفال المستهدفين منها والحفاظ على مصر خالية تمامًا من مرض شلل الأطفال.