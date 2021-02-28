تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 11 19

شرم الشيخ 15 24

أسوان 10 26

كاترين 05 16

الإسماعيلية 11 22