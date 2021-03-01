الكاظمي: الحكومة العراقية خيمة للجميع

أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية هي خيمة للجميع ولكل الكتل السياسية وللقطاعات الاجتماعية والمتظاهرين السلميين ولكل الفعاليات الاجتماعية.

وقال الكاظمي، خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني التي عقدت اليوم لمناقشة الأوضاع في محافظة ذي قار "لدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن، فهذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ألا نكرر الأخطاء السابقة بارتكاب اي جريمة واستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين، ومع هذا شهدنا خلال الأيام الماضية سقوط بعض الضحايا، ووجهنا بأجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة".

وأوضح: "اتخذنا قرارا بإقالة محافظ ذي قار وتكليف مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، بإدارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد، لاسيما وأن المحافظة مقبلة على حدث عالمي وإنساني مهم هو زيارة قداسة البابا ‘لى الناصرية".

وتابع الكاظمي: "طلبت من الأسدي التواصل مع المتظاهرين وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والسياسية والنخب في الناصرية ليطرحوا لنا مجموعة اسماء مرشحين لمنصب المحافظ وطلبنا خمسة أسماء نناقشها في مجلس الوزراء ونختار أحدها".

وذكر "بجهود هذه الحكومة، أوقفنا محاولات تقسيم العراق وعبرنا المرحلة وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية ووضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر".

وأوضح: "نجحنا رغم الظروف والتحديات، في توفير احتياطي للبنك المركزي تجاوز 4 مليارات دولار في فترة قصيرة، ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة 2021 وجعله 70% بعد أن كان 96% والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى".

كانت محافظة ذي قار قد شهدت على مدار عدة أيام مظاهرات شعبية احتجاجية للمطالبة بإقالة المحافظ وتحسين الأوضاع الخدمية ومحاربة الفساد ومشاكل البطالة، ما تسبب في سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.