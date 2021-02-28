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الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لكورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 4:33 ص | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 4:33 ص

أجازت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية، الاستخدام الطارىء للقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة فقط.

وصوت مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق، على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ لهذا اللقاح.

وأصبح لقاح "جونسون أند جونسون" هو الثالث المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وسيكون أول لقاح يتم الحصول عليه من جرعة واحدة، ويمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين، ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

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