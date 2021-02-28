هونج كونج تتهم 47 ناشطا معارضا بانتهاك قانون الأمن القومي



وجهت شرطة هونج كونج اتهامات لعشرات من نشطاء المعارضة، من بينهم جوشوا وونج بانتهاك قانون الأمن القومي في المدينة، متخذة إجراء رسمي ضدهم، قبل أقل من أسبوع من أعلى مستوى لاجتماع سياسي سنوي بالصين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.



ومن بين شخصيات المعارضة الـ55، الذين تم اعتقالهم في يناير الماضي، تم اليوم الأحد، توجيه اتهامات لـ47 شخصا بالتآمر للترويج للفكر الهدام.



وكانوا قد واجهوا سابقا أيضا اتهامات بالترويج للفكر الهدام.



ويعد هذا أكبر عدد من الأشخاص، الذين تم توجيه اتهامات إليهم بموجب القانون الجديد، منذ سريانه العام الماضي.



وتم احتجاز المشرعين السابقين والنشطاء، تمهيدا لمثولهم أمام المحكمة غدا الإثنين، طبقا لما ذكرته الشرطة في بيان.



ومن بين هؤلاء الذين وجهت اتهامات إليهم الناشط المخضرم، ليونج كوك هونج والمشرع السابق، الفين يونج والمؤسس السابق لجبهة حقوق الإنسان المدنية، جيمي شام، طبقا لصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".