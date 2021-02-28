عميد طب بني سويف: تعيين دفعة جديدة من الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي

اجتمع، اليوم، الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب جامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بني سويف الجامعى، مع خريجي كلية الطب لاختيار 60 نائبا في مختلف التخصصات الطبية بوظائف أطباء مقيمين من الدرجة الثالثة التخصصية.

ورحب الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، بالخريجين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، موجها حديثه إلى الخريجين، قائلا إن هذه الخطوة تعتبر نقلة كبيرة في حياتهم، حيث تحولوا من طلاب إلى أطباء يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه المرضى من تعب وسهر وجهد حتى يثبتوا وجودهم ويكونوا على قدر المسئولية.

وأكد حرصه على زيادة عدد النيابات لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الخريجين المتقدمين للتعيين بالمستشفى وإحداث اكتفاء في جميع الأقسام.

وحث الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بنى سويف الجامعى، الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة طبيب مقيم، بشدة الحرص على اختيار التخصص المناسب؛ حتى يكون ناجحا في عمله، مشيرا إلى أن المستشفى سيوفر لهم كل ما يحتاجون إليه والإقامة داخله.