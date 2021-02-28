ما الهدف من إنشاء المركز المصري للجينوم؟ وزير التعليم العالي يوضح

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الهدف من إنشاء المركز المصري للجينوم، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف دراسة 100 ألف عينة أو شخص من الجينوم لبناء تشخيص للأمراض الوراثية المتكررة والخاصة بالسكر والضغط والمتوارثة وعوامل وراثية معينة.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن المشروع يستهدف بناء خريطة جينية للمجتمع المصري، قائلًا إن المشروع سيتم تنفيذه من خلال أكاديمية البحث العلمي، وبالاستعانة بخبراء وعلماء داخل مصر أو خارجها.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم بشكل كبير لكل المشاريع الخاصة بالمصريين، موضحًا أن العديد من الدول أجرت دراسات منذ عام 2003؛ لمعرفة التركيبة الجينية للمجتمع.



وذكر وزير التعليم العالي أن الطب الشخصي أو العلاج بعلوم الجينات مستقبل العالم في علاج الأورام والأمراض العادية غير السارية، متابعًا أن «الطب التخصصي سيسود العالم خلال الفترة المقبلة».



واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



واطلع الرئيس السيسي على دراسة إنشاء المركز المصري للجينوم، والذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، ومن ثم دخول عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني وأدوية المستقبل المتخصصة والمصممة بناء على التركيبات الجينية.