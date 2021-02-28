قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المحافظة تستهدف تطعيم مليون طفل وطفلة ضد شلل الأطفال، موضحًا أن الحملة تستمر أربعة أيام ابتداءً من اليوم، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأضاف، في تصريحات خاصة لنشرة «أخبار تين»، المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن عدد المشتركين في تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، يبلغ ما يقرب من 6200 عضو طبي، مقسمين على فرق ثابتة ومتحركة في جميع ربوع المحافظة.

وأوضح أن كل أماكن تقديم الخدمة، سواء مستشفى أو مركز طب أسرة أو وحدة صحية، تتضمن فرق ثابتة، إضافة إلى فرق متحركة من منزل إلى آخر ومن شقة لأخرى ومن شارع لآخر، متابعًا: «مش هنسيب حد في أي مكان حتى لو في عرض البحر في بحيرة المنزلة إن شاء الله هنوصله»، بحسب تعبيره.

وأطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي أهالينا بمدينة السلام في محافظة القاهرة، والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأكدت زايد، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.