 البرازيل تطلق أول قمر صناعي محلي لمراقبة غابات الأمازون - بوابة الشروق
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البرازيل تطلق أول قمر صناعي محلي لمراقبة غابات الأمازون

قمر صناعي - ارشيفية
قمر صناعي - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 7:24 م
قال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء بالبرازيل إن البلاد أرسلت أول قمر صناعي إلى الفضاء بهدف مراقبة عمليات إزالة الغابات والتصحر بمنطقة الأمازون.

وجاء في بيان المعهد أنه تم إطلاق القمر الصناعي الذي تمت تسميته "أمازونيا1" بنجاح باتجاه مداره الساعة 54ر1 صباحا بتوقيت البرازيل (0454 بتوقيت جرينتش) من مركز ساتيش داوان للفضاء في الهند.

وقال إنه "أول قمر صناعي لمراقبة الأرض، يتم تصميمه وتصنيعه واختباره وتشغيله بالكامل من جانب البرازيل."

وسيرسل "أمازونيا1"صورا لتدعيم عمليات المراقبة البيئية والزراعية في البرازيل.

ويمكن لكاميراته تصوير أي موقع على الأرض كل خمسة أيام، وهي ميزة وصفها المعهد بأنها "قيّمة للغاية" نظرا لحقيقة عدم ضمان صفاء الرؤية من السحب دائما.

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