مطار هيثرو بلندن يعتزم فرض رسوم على الركاب لتغطية تكاليف كورونا

يعتزم مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن فرض رسوم مغادرة بواقع 9ر8 جنيه إسترليني إضافي (40ر12 دولار)، في محاولة لتغطية نفقات، حيث تحد أزمة فيروس كورونا من حركة الطيران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم السماح بهذه الرسوم من جانب الجهة المنظمة للطيران في بريطانيا، بموجب بروتوكول، يسمح للمطار بتغطية تكاليف استخدام المرافق وخدمات نقل الحقائب وتسجيل الوصول.

وقال مطار هيثرو في بيان اليوم الأحد إنه لم يحقق "أي أرباح" من مثل هذه الأنشطة، حيث ستغطي هذه الرسوم نفقات التشغيل والصيانة.

وتضرر المطار بوجه خاص جراء الجائحة منذ أن اعتمد على أسواق الرحلات بعيدة المدى التي توقفت إلى حد كبير.