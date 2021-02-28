بريطانيا تعتزم مساعدة شركات قطاعى التجزئة والضيافة المتضررة من كورونا بحزمة معونات ضخمة

تتطلع الحكومة البريطانية إلى مساعدة الشركات المتعثرة في قطاعي التجزئة والضيافة بحزمة مساعدات تبلغ قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (9ر6 مليار دولار).



وقال وزير الخزانة ريشي سناك لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد إن برنامج المنح الحكومي "إعادة التشغيل" سيساعد الحانات والمطاعم وشركات التجزئة، بعد أن تم إجبار الكثير منها على الإغلاق عدة مرات خلال العام الماضي بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.



وقال ساناك إن المساعدات ستمكن الشركات المغلقة من الإبقاء على الموظفين وسداد فواتيرها. ويمكن أن يتم دعم شركات الأفراد بمبلغ يصل إلى 18 ألف جنيه إسترليني يدفع لمرة واحدة. وقال إنه من المتوقع أن يستفيد من ذلك حوالي 650 ألف مؤسسة في أنحاء البلاد.



يأتي إعلان ساناك قبل كشفه الرسمي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد يوم الأربعاء المقبل، عندما يعرض الموازنة السنوية للحكومة.



كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد طرح مؤخرا خطة للرفع التدريجي للإغلاق العام.



وسيعاد فتح صالونات تجميل الأظافر وتصفيف الشعر وكل المتاجر وأماكن الضيافة بالأماكن المكشوفة في 12 أبريل على سبيل المثال. وسيتم رفع كل القيود بحلول 21 يونيو، طالما كان الفيروس في نطاق السيطرة.