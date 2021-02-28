مركز السينما العربية يشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي للسنة الـ7

للسنة السابعة على التوالي، ينطلق مركز السينما العربية في مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي تُقام نسخته الـ71 هذا العام عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 5 مارس، وتحت مظلة مركز السينما العربية، يشارك في المهرجان 9 شركاء تتنوع بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية.

وشركاء مركز السينما العربية في مهرجان برلين حسب الترتيب الأبجدي: الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، روتانا (السعودية ومصر)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان الجونة السينمائي (مصر) مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، Greener Screen (الإمارات)، شركة Lagoonie Film Production (مصر)، شركة MAD Solutions (مصر والإمارات)، Telescope Film (الولايات المتحدة الأميركية).

وتشهد نسخة مهرجان برلين هذا العام تواجدا ملحوظا للأفلام العربية، التي تنافس بـ7 أفلام في أقسام المهرجان، كما يتولى الفنان المصري باسم مجدي عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

وينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الفيلم اللبناني الفرنسي دفاتر مايا للمخرجين دوانا حاجي توما وخليل جريج، وفي قسم بانوراما يشارك من لبنان فيلمان، هما أعنف حب للمخرجة إليان الراهب، وع أمل تيجي للمخرج جورج بيتر بربري، بالإضافة إلى المصري سعاد للمخرجة أيتن أمين، وفي قسم Encounters يشارك الفيلم المصري الفلسطيني زي ما أنا عايزة للمخرجة سماهر القاضي.

ويضم قسم Forum Expanded Exhibition فيلمان، هما المصري سبع سنوات حول دلتا النيل للمخرج شريف الزهيري واللبناني كل نجومك تضع التراب على حذائي من إخراج هايج ايفازيان.

مركز السينما العربية تأسس في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.