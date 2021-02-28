سنغافورة: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا



أكدت سنغافورة 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ظهر اليوم الأحد، من بينها حالة واحدة بأحد مهاجع عمال الهجرة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الأحد.



وقالت وزارة الصحة، إنه ليس هناك أية حالات إصابة محلية.



وحالات الإصابة العشر الباقية، قادمة من الخارج، والتي تم وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في سنغافورة إلى 59 ألفا و936 حالة



وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل تلك الليلة.



وذكرت الوزارة أمس أن رجلا سنغافوريا -64 عاما- توفي بسبب مضاعفات ناجمة عن الفيروس أمس الأول الجمعة، بعد إصابته بالفيروس، أثناء إقامته في إندونيسيا.



وسجلت سنغافورة 29 حالة وفاة بسبب مضاعفات ناجمة عن الفيروس، فيما توفي 15 مصابا بالفيروس لأسباب أخرى.