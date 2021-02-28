ولايات ألمانية تعتزم تزويد التشيك بلقاحات كورونا

تعتزم ولايات سكسونيا وبافاريا وتورينجن الألمانية مساعدة التشيك بتزويدها بلقاحات كورونا.

وقال رالف شرايبر المتحدث باسم حكومة سكسونيا اليوم الأحد إن من المنتظر توريد 15 ألف جرعة لقاح إلى البلد المجاور اعتبارا من غد الاثنين.

وأضاف شرايبر أن الحكومة التشيكية ستبت في التوزيع اللاحق لهذه الجرعات.

تجدر الإشارة إلى أن التشيك تسجل في الوقت الراهن أعلى معدلات للإصابة بكورونا في الاتحاد الأوروبي، إذ وصل عدد الأشخاص الذين أُصِيْبُوا بالفيروس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة إلى نحو 2ر1 مليون شخص منذ بدء الجائحة.

ووصل عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس في التشيك إلى أكثر من 20 ألف شخص.