فوجل: لا اعتزم التحول للمشاركة في المنافسات الباراليمبية

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لا تعتزم الألمانية كريستينا فوجل بطل العالم والأولمبياد في منافسات الدراجات التحول للمشاركة في المنافسات الباراليمبية الباراليمبية بعد إصابتها بالعجز عقب تعرضها لحادث أثناء التدريبات في 2018.

وقالت فوجل لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "المنافسات الرياضية عالية الأداء لا تعني لي شيئا لأنني سأكون تحت الأضواء مجددا، أكثر من الماضي".

وأضافت "إذا عادت كريستينا فوجل فعليها أن تفوز".

وفازت فوجل /30 عاما/ بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 و2016 في منافسات الدراجات كما فازت بعدة ألقاب في بطولة العالم خلال مسيرتها التي انتهت في صيف 2018 عندما اصطدمت بمتسابقة أخرى خلال التدريب في برلين.

وأشارت فوجل "لدينا العديد من الأشخاص الرائعين في المنافسات الباراليمبية، لماذا أسرق منهم الأضواء".