شركات الطرق تتجه لتقليل تكلفة الصيانة باستخدام منتج بديل

مسئول: 340 مشروع صيانة جار تنفيذها لشبكات الطرق

تتجة شركات الصيانة للاعتماد على مستحلبات البيتومين المائية كبديل لنظيرها البترولية بهدف ترشيد تكاليف مشروعات الصيانة فى ظل اتجاة الدولة لتنفيذ 340 مشروع صيانة لشبكات الطرق سواء السريعه أو بداخل.



قال المهندس حسن شكرى رئيس شركة الشروق للكيماويات إن شركتة قامت بدراسة لمدة 3 سنوات بشأن استخدام المستحلبات البيتومنية ذات الأساس المائى كبديل مستحلبات المواد البترولية.



وأكد أن أستخدام مستحلبات البيتومين المائى يخفض تكلفة صيانة طريق بطول 200 كم بنحو 16 مليون جنيه مقارنه بنظيرها البترولى.



وتستخدم شركته مستحلبات البيتومين المائى فى مرحلتى صيانة شبكة الطرق عند اللصق والتشريب.



وأكد أن تلك المواد معتمدة من جهات دولية ولكن لم يتم استخدامها فى مصر على نطاق واسع على الرغم من المزايا التى توفرها تلك المواد.



تتميز تلك المواد بانخفاض سعرها بنحو 20 % مقارنه بنظيرها البيتومينى البترولى.



وذكر أنه على سبيل المثال تبيع الشركة مواد التشريب الطن 8000 جنيه مقارنة 9450 المواد البيتومنية.



كما يتم بيع طن مواد اللصق بنحو 7200 جنيه مقارنة بـ 8700 جنيه من المواد البيتومنية.



كذلك تساهم فى تخفيض الأنبعثات الكربونية مما يقلل من التأثيرات البيئية.



كما تستخدم تلك المواد على البارد فقط مما يجنب الشركات إجراء عمليات التسخين مما يساهم بتوفير استهلاك الوقود بشكل كبير.



ونجحت الشركة فى تصنيع المواد ذات المستحلب المائى بداخل مصنعها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية الذى سيحتاج إلى مشروعات صيانة ضخمة خلال السنوات المقبلة.



بهدف الحفاظ على الشبكة القومية للطرق التى تمكنت الدولة من إنشائها على مساحة 7 آلاف كيلو متر.



وطالب بضرورة فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بهدف المساهمة فى مشروعات الصيانة التى ستحتاج لها الدولة.



وأكد الدكتور حسن مهدى رئيس قسم الطرق فى جامعة عين شمس أن استخدام المستحلبات ذات الأساس المائى تعد الخيار الأمثل لمشروعات صيانه الطرق.



لأنها تساهم فى تخفيض استهلاك الوقود الذى يستخدم فى تسخين طبقات الأسفلت الخام.



وذكر أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية تستخدم تكنولوجيا حديثة فى عمليات الصيانة من خلال إعادة تدوير طبقات الأسفلت القديمة مع إضافة المستحلبات ذات الأساس المائى.



وتمكنت الشركة المصرية للصيانة من استخدام تلك المستحلبات فى طرق أسوان ورأس غارب.



على صعيد متصل أكد أنه جار دراسة تحسين البيتومين بالتعاون مع شركة إسيك التابعة لوزارة البترول بهدف التمكن من زيادة العمر الأفتراض لطبقات البيتومين التى تستخدم فى صيانه شبكات الطرق.



من جانبه قال مسئول فى الشركة المصرية للصيانة إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مصنع حديث بمنطقة شق الثعبان بحلوان خلال شهرين.



وأشار إلى أن الهدف من تشغيل المصنع إنتاج المستحلبات البيتومنية ذات الأساس المائى بهدف تنفيذ مشروعات الصيانة فى الطرق.



وذكر أن شركتة قامت بشراء معدات حديثة بقيمة 340 مليون جنيه خلال العام الماضى بهدف الاسراع فى تنفيذ مشروعات الصيانة.



وقال مسئول فى هيئة الطرق والكبارى أنه جار تنفيذ 340 مشروع صيانة بطول 9600 كم بتكلفة 107 مليارات جنيه.



وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات صيانة لعدد 190 مشروعا بطول 5000 كم بتكلفة 15 مليار جنيه.



أبرزها تطوير طريق برج العرب بهدف رفع كفاءته لخدمة حركة النقل بالمنطقة الصناعية.



كما تم تطوير طريق سانت كاترين بهدف خدمة حركة النقل السياحى الوافدة للمنطقة.



وذكر أنه جار العمل 125 مشروع صيانة بطول 2500 كم أبرزها مشروع الدائرى حول القاهرة بطول 106 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه.



كما يجرى العمل فى مشروع صيانة طريق بنها ميت غمر بطول 30 كم بتكلفة 4.3 مليار جنيه.



ولفت إلى أن الهيئة تحتاج إلى ميزانية ضخمه بهدف التمكن من صيانة الطرق الداخيلة بداخل المحافظات.