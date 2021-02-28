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البرلمان العربي: السعودية ركيزة أساسية لأمن الدول العربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 12:25 م

قال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًا ثابتًا وركيزة أساسية لأمن الدول العربية.

وأضاف العسومي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن "التقرير الأمريكي، الذي تضمن تكهنات وإدعاءات واتهامات باطلة، يمثل تدخلاً سافرًا وغير مقبول في عمل السُلطات القضائية المستقلة".

وحذر العسومي "من مخاطر تسييس قضايا حقوق الإنسان واتخاذها ذريعة للابتزاز وللتدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الأنظمة والقواعد الدولية المستقرة التي تنظم العلاقات بين الدول، وفي مقدمتها الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

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