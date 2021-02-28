مدينة لندن تريد التوسع في البيع بالتجزئة على الرغم من الركود الناجم عن وباء كورونا

تتوقع المنطقة المالية الرئيسية في لندن أن يزداد الطلب على المتاجر من العمال والزوار حتى مع إفلاس تجار التجزئة نظرا لأن المزيد من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت.

وتوقعت الحكومة المحلية لمدينة لندن أن يضيف المستثمرون 122500 متر مربع (3ر1 مليون قدم مربع) من مساحات التجزئة في المنطقة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، وفقًا لخطة تطوير مقترحة.

ويعادل هذا ما يقرب من ثلثي حجم ويستفيلد ستراتفورد ، أحد أكبر مراكز التسوق في أوروبا ، والذي يبعد حوالي 10 دقائق بمترو الأنفاق عن المدينة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأدت القوة الشرائية للعاملين في مجال التمويل والتكنولوجيا إلى زيادة كبيرة في عدد المطاعم والحانات وغيرها من أماكن الحياة الليلية في الحي في الفترة التي سبقت تفشي الوباء. ومن المنتظر أن يؤدي الاستمرار في تقليل اعتماد المنطقة على الخدمات المالية إلى المساعدة في تنويع الدخل الضريبي للحكومة البلدية.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم مدينة لندن قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد طلبنا المشورة من مستشار البيع بالتجزئة لدينا حول ما إذا كان يجب علينا القيام بتحديث" أهداف مساحات البيع بالتجزئة بسبب كوفيد-19 والنصيحة التي تلقيناها هي أن نهجنا في البيع بالتجزئة لا يزال صالحا".

وأضاف "بناء على نصيحة مستشارنا، سنحافظ على اتجاهات البيع بالتجزئة

والأهداف قيد المراجعة ".