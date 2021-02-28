روسيا تسجل 11 ألفا و359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، 11 ألفا و359 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى أربعة ملايين و246 ألفا و79 حالة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل 379 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 86 ألفا و122 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1737 حالة من الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، تليها مدينة سانت بطرسبرج بـ 939 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.