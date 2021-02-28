إعادة تشغيل وإقامة أسواق المواشي بالغربية

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إعادة تشغيل وإقامة أسواق المواشي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بداية من 11 مارس القادم، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للمترددين عليها.

كما قرر محافظ الغربية، استمرار منع إقامة الأسواق اليومية العمومية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر ثالث على التوالى وذلك حتى نهاية مارس القادم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وكان محافظ الغربية، قد أصدر قرارا فى نهاية شهر ديسمبر الماضى بحظر إقامة الأسواق العمومية والماشية لمدة شهر ثم قام بتجديدها لشهر ثان وبعد انتهاء المدة، أصدر قراره المتقدم، ويأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.