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مصدر عسكري سوري: تصدينا لقصف صاروخي إسرائيلي لدمشق

(د ب ا)
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:50 م

قال مصدري عسكري سوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء اليوم الأحد، لقصف صاروخي استهدف العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر: "في تمام الساعة 10:16 مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض الأهداف في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

من جهة أخرى، قال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) أن "انفجارات عنيفة هزت جنوب العاصمة السورية دمشق مساء اليوم، وأن المضادات الأرضية أطقت أكثر من 10 صواريخ باتجاه مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق".

ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم على سوريا هو السادس خلال العام الجاري حيث تعرضت مناطق في ريف دمشق وحماة ومواقع في محافظة دير الزور شرق البلاد لقصف إسرائيلي.

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