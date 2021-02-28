مايكروسوفت تطور تطبيقا لبث ألعاب إكس بوكس على ويندوز

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وضعت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، اللمسات الأخيرة على تطبيق جديد لبث الألعاب الرقمية على منصة "إكس بوكس" الشهيرة، والمخصص لأجهزة الحاسبات الشخصية المعتمدة على نظامها التشغيلي "ويندوز".

ومن المتوقع أن يسمح التطبيق الجديد عند إطلاقه لمستخدمي نظام "ويندوز" ببث الألعاب الرقمية من أجهزة الألعاب الرقمية "إكس بوكس"، وكذلك من خدمة التحزين السحابية "إكس كلاويد"، حسبما أفاد موقع "ذا فيرج" التقني.

كما تجهز "مايكروسوفت" لدعم بث الألعاب الرقمية بجودة (1080 بي) على خدمة "إكس كلاويد" السحابية، بدلا من جودة (720 بي) القائمة حاليا.