الفلبين: وصول أول شحنة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

ستبدأ الفلبين حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، هذا الأسبوع، بعد تلقي أول شحنة تضم 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك بيوتك" المضاد لكورونا، اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ودعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أفراد الشعب إلى "تنحية مخاوفهم جانبا" فيما يتعلق باللقاح الصيني.

وسيبدأ طرح اللقاح غدا الاثنين في المستشفى الفلبيني العام ومستشفيات عامة أخرى، طبقا لما ذكره كارليتو جالفيز، الذي يقود جهود شراء اللقاح في البلاد.

وقال دوتيرتي "هذه اللقاحات مدعومة بالعلم والخبراء الفلبينيون تشاوروا بشأنها، أشجعكم على الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن وأن تكونوا مشاركين لمنع زيادة انتشار المرض".