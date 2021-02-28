أبو جريشة: لا أعلم سبب الإصرار على إبعاد الأهلي عن الإسماعيلية

قال علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي التاريخي ورئيس اللجنة الفنية، أنه من غير الطبيعي إبعاد نادي الأهلي عن اللعب في الاسماعيلية طوال تلك المدة بدون أي سبب واضح.

وأضاف أبو جريشة خلال تصريحات تليفزيونية: "تربطنا علاقات قوية مع الأهلي، و من المفترض أن تُلعب مبارتي الفريقين في الاسماعيلية و القاهرة بشكل طبيعي خاصةً في ظل غياب الجماهير عن المدرجات".

وأنهى أيقونة الدراويش حديثه: “البوسني يوفيتش مدرب الفريق هو من رفض لعب المواجهة في برج العرب، لذلك طلبنا تغيير الملعب بإعتبار أن المباراة على ملعبنا”.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم 10 مارس المقبل على ستاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري العام المصري موسم 2020-21.