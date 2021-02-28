رئيس الحكومة الليبية الجديد يؤكد وجوب احترام حرية الصحافة

أكد رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، وجوب احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، داعيا وسائل الإعلام لاتباع اللوائح والنظم بشكل صحيح لمزاولة نشاطهم.

وأعرب الدبيبة، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، عن ارتياحه بالإفراج عن الصحفي زياد الورفلي، ومرافقه وخروجهما بصحة جيدة.

كانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، قد أعلنت الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذين يعملان لحساب قناة «الغد».

وقالت إدارة الإعلام الخارجي، في بيان اليوم ،إن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة، نظرًا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، لهذين الصحفي والمصور، «وهو ما يعد مخالفًا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا».

وتابع البيان أنه «بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية، تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية، لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية».

وجددت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية بضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

بدورها، ثمنت قناة «الغد» الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة في إنهاء أزمة احتجاز مراسلها في العاصمة طرابلس.