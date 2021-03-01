روسيا تستضيف اجتماعا مع أذربيجان وأرمينيا لبحث الوضع في قره باغ

استضافت موسكو اجتماعًا ثلاثيًا لنواب رؤساء وزراء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع الراهن في إقليم "ناجورني قره باغ" المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذربيجانية بأن الاجتماع ركز أيضًا على عدد من القضايا والملفات المشتركة بين الدول الثلاث، مثل النقل البري وحركة الملاحة والجمارك وأمن الحدود، إلى جانب الوضع الصحي الراهن في البلاد في ظل تفشي وباء "كورونا".

وذكرت الوكالة أن الاجتماع المقبل لمجموعة العمل سيُعقد، غدًا الاثنين، عبر استخدام تقنية مؤتمرات الفيديو.