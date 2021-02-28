مقتل وإصابة 14 عسكريا في انفجار سيارة مفخخة غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، مقتل سبعة من قوات الحشد العشائري والجيش العراقي وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار -120كم غربي بغداد-.



وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم، إن قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري تمكنت خلال واجب بحث وتفتيش من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة غربي الأنبار.



وذكرت أن الجهد الهندسي باشر بتفكيك العجلة المفخخة، وأثناء المعالجة انفجرت؛ ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن ومقتل ستة من حشد قضاء حديثة العشائري وإصابة اثنين آخرين من مقاتلي الحشد.