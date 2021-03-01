الجزائر تُقنن دعوة الفنانين الأجانب حفاظا على المرجعية الثقافية والموارد المالية

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قررت الجزائر تقنين الدعوات التي توجه للفنانين الأجانب للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية التي تقام في البلاد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.

وأمس السبت، نفت وزارة الثقافة عزمها استقدام فنانين عرب أو أجانب، مؤكدة أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية.

وأبدت الوزارة أسفها لما سمته "حملة تشويه ومغالطات تقوم بها – في المدة الأخيرة – أطراف معلومة الدوافع للتحريض والتجييش عليها في مواقع التواصل الاجتماعي".

كانت تقارير إعلامية تحدثت عن زيارة مجموعة من الفنانين العرب بينهم محمد رمضان وهيفاء وهبي وداليا البحيري وروجينا ورانيا فريد شوقي ومنة شلبي وأحمد زاهر، الجزائر الصيف المقبل لتنشيط فعاليات مهرجان الجزائر الدولي للتراث والسياحة.

وأحدث هذا الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.