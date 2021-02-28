سي ووتش الألمانية تنقذ عشرات المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية المعنية بإنقاذ المهاجرين، إنقاذ مجموعة من المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي.



وذكرت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، اليوم الأحد على "تويتر" إنه تم إنقاذ 73 شخصا، من بينهم 16 سيدة وطفلا، وهم الآن على متن سفينة "سي ووتش 3" التابعة للمنظمة.



وكان المتطوعون بالمنظمة أنقذوا خلال اليومين الماضيين إجمالي 145 شخصا تقريبا، الكثير منهم كانوا منهكي القوى، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، بحسب المنظمة.



وأضافت المنظمة أنه كان هناك أشخاص قصر غير مصحوبين بذويهم بين من تم إنقاذهم أيضا.



يذكر أن سفينة "سي ووتش3" هرعت لتقديم المساعدة خلال عملية الإنقاذ أمس السبت، بعد فقد قارب المهاجرين.



وبذلك هناك حاليا نحو 220 مهاجرا على متن سفينة "سي ووتش3" التي غادرت مميناء مدينة بوريانا الإسبانية قبل أكثر من أسبوع، بعد "استراحة إجبارية" دامت سبعة أشهر، بحسب المنظمة.



ووصل طاقم السفينة يوم الخميس الماضي إلى منطقة البحث المستهدفة على بعد حوالي 30 ميلا بحريا قبالة السواحل الليبية.



يذكر أن عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم في البحر المتوسط هذا العام. وبحسب بيانات الأمم المتحدة ، فإن عددهم يبلغ 170 شخصا تقريبا.



ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل إلى البلاد منذ بداية عام 2021 وحتى الآن نحو 4500 مهاجر على متن قوارب في البحر المتوسط، وكان عدد الأشخاص القادمين خلال هذه الفترة الزمنية من العام الماضي يبلغ نحو 2350 شخصا.



يذكر أن إيطاليا تعد مقصدا للأشخاص الذين يفرون من السواحل الليبية، وتعد ليبيا دولة عبور بالنسبة للمهاجرين إلى أوروبا.