بنك إماراتي يوقع اتفاقية للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري

وقّع بنك أبوظبي التجاري في الإمارات اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري التابعة لشركة أبوظبي للتمويل، والتي تضم حوالي 1000 قرض عقاري.

وقال البنك، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد أوردته صحفية "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني، إن تلك الصفقة ستساهم في تعزيز نمو أعمال البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى التركيز على فرص الأعمال في دولة الإمارات ونهجه المتحفظ في إدارة المخاطر.

وتأسست أبوظبي للتمويل في عام 2008 كشركة متخصصة بتقديم حلول التمويل والرهن العقاري للعملاء في إمارة أبوظبي بالدرجة الأولى.

وبحسب البيان، تضم الأصول التي استحوذ عليها البنك والتي تبلغ قيمتها الدفترية الإجمالية 1.13 مليار درهم تقريبا ، وتمويلات عقارات سكنية بنسبة 76% وتمويلات عقارات تجارية بنسبة 24%، وتتوزع التمويلات بما يقارب نسبة 50% في إمارة أبوظبي، بينما يتوزع الباقي في دبي والإمارات الأخرى.

وأشار البيان إلى أنه من شأن صفقة الاستحواذ هذه تعزيز نمو أعمال التمويل العقاري لبنك أبوظبي التجاري وإتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من العملاء للاستفادة من مجموعته الواسعة من المنتجات والخدمات المتميزة.

وتوقع البنك تحويل عملاء شركة أبوظبي للتمويل إلى منصة للخدمات المصرفية للبنك خلال النصف الأول من عام 2021، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية من المصرف المركزي الإماراتي والجهات التنظيمية.