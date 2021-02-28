قالت الإعلامية لينا شاكر، إنها اكتشفت إصابتها بورم في الثدي وهو ما جعلها تستمر على العلاج الكيماوي لمدة ثمانية أشهر للقضاء على المرض، لافتة إلى أن الأمر لم يكن هينًا في البداية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أنها لم ترغب في معرفة أحد بإصابتها بالمرض في البداية، معلقة: «في البداية كانت خضة لكن تعودت عليها.. هو امتحان من عند ربنا وبإذن الله هعديه».



وعن فكرة إجراء جلسة تصوير بدون شعرها، لفتت إلى أنها رغبت في إرسال رسالة طمأنة للخائفين من تساقط شعرهم؛ نتيجة التعرض للعلاج بالكيماوي، معلقة: «هدفي إنه لو حاجة بنزعل عليها حتى وهي موجودة شكلنا حلو وكويس وبنضحك وعارفين إنها هتتغير ونبقى أقوى».



ومازحت الإعلامي عمرو أديب، بأن تساقط شعرها يؤدي إلى منافسته في الصلع، ليعلق أديب، مازحًا: «البقاء للأصلع.. وبدل ما تقعدي ساعة تسرحي شعرك هتنزلي الشارع على طول».



ونشرت الإعلامية لينا شاكر جلسة تصوير لها عبر حسابها على «فيسبوك»، ظهرت فيها بدون شعرها الذي تساقط بسبب جلسات الكيماوي التي خضعت لها مؤخراً بعد إصابتها بالسرطان، حيث أصبحت محل اهتمام قطاع كبير من متابعيها وأصدقائها خلال الساعات الماضية إثر التعاطف مع حملة الدعم لها في محنتها المرضية.



