التصريح بدفن شاب تناول حبة الغلال السامة بالخطأ في المنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شاب مصرعه، بعد تناوله قرص غلة سام بطريق الخطأ بمدينة ملوي في المنيا.

كان محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول (حسن ضاحي - 20 سنة) ومقيم بندر ملوي جثة هامدة.

وتبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي أن الشاب تناول قرص الغلة السام بطريق الخطأ واستمعت أجهزة الأمن لأقوال وأقارب الشاب المتوفي والذين تطابقت أقوالهم مع تحريات الشرطة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وصرحت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويه.