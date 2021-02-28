سلطنة عمان تنقل حصتها في منطقة نفطية رئيسية إلى شركة أسستها حديثا

تنازلت حكومة سلطنة عمان عن حصتها في "المربع 6"، وهو واحد من أكبر مربعات الامتياز النفطي في الشرق الأوسط، إلى شركة تم تأسيسها حديثا في إطار جهود السلطنة للاستفادة من مواردها.



ووفقا لمرسوم سلطاني صادر عن السلطان هيثم بن طارق، وتم نشره اليوم الأحد، فقد تمت إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها والتزاماتها، لتصبح شركة "تنمية طاقة عمان" مالكة لحصة 60% من المربع.



ووفقا لبلومبرج فإن القدرة الإنتاجية للمربع 6 على سواحل عمان هي 650 ألف برميل في اليوم، وتمتلك "رويال داتش شل" 34% منه، مقابل 4% لـ"توتال".



وأسست سلطنة عمان الشركة النفطية الجديدة المملوكة للحكومة في ديسمبر الماضي.



وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذكرت في وقت سابق أن سلطنة عمان، التي تسعى جاهدة لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تهدف لتعزيز الاستفادة من أصول الطاقة، وأن شركة تنمية طاقة عمان ربما تصدر سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.