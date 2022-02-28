شركة طيران فلاي أديل تُحذر من انتشار ظاهرة حجوزات الحجر المؤسسي الصحي المزيفة

حذرت شركة "طيران فلاي أديل"، المسافرين عبر خطوطها الجوية للملكة العربية السعودية، من ظاهرة انتشار حجوزات للحجر الصحي المؤسسي غير صحيحة ومزيفة، ومنسوب صدورها لبعض وكالات السفر السعودية.



أكدت الشركة - عبر منشور صادر من وكيلها العام بمصر، تم إرساله للشركات والوكالات السياحية - أنه بسبب هذه الحجوزات المزيفة، تم رفض المسافرين حاملي هذه الحجوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وناشدت شركة "طيران فلاي أديل" كافة المسافرين - في إطار الحرص عليهم - ضرورة التعامل مع وكالات السفر المعتمدة من قبل طيران أديل فقط، ومراجعة الحجوزات والتأكد من صحتها من خلال التواصل مع مكتب الشركة والوكيل العام حتى لا يتعرض المسافر إلى المنع من دخول السعودية، وكذلك توقيع عقوبات قانونية بتهمة التزوير وتقديم مستندات لجهات رسمية مزيفة.



وطالبت الشركة عملائها من المسافرين عبر خط القاهرة / الرياض، بضرورة التواجد بصالة سفر 2 بمطار القاهرة الدولي قبل موعد إقلاع رحلة الطيران المحدد لها في الساعة 15: 22 يومياً بـ3 ساعات، مؤكدة على ضرورة تقديم تحليل سلبى حديث من كورونا PCR يكون تاريخه قبل السفر بـ48 ساعة على الأكثر.



وأشارت "طيران فلاي أديل" إلى إبرامها اتفاقا للتعاون المشترك مع معامل تحاليل كل من "البرج" و"المختبر" في جميع محافظات مصر لمنح المسافرين عبر رحلات طيران فلاى أديل تخفيضا على مسحة كورونا PCR تسهيلاً على عملائها.



وأعلنت الشركة منح عملائها ميزة أخرى لاصطحاب شنطة سفر وزنها 15 كيلو جراما، بالإضافة إلى حقيبة يد 7 كيلو جرامات للمسافر العادي فئة فلاي، وشنطة سفر وزنها 25 كيلو جراما، بالإضافة إلى حقيبة يد 7 كيلو جرامات للمسافر فئة فلاي بلس، وشنطة سفر وزنها 40 كيلو جرام بالإضافة إلى حقيبة يد 7 كيلو جرامات للمسافرين فئة بريميوم.