إحالة 15 موظفًا بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

وأعلنت محافظة البحيرة عن إحالة 15 موظفًا بمركز شبراخيت للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.



وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت نسقت مع الرقابة والمتابعة لشن حملات تفتيشية على المنشآت الحكومية.



وأسفرت عن إحالة 15 من العاملين بالوحدات البيطرية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



وأضاف البيان ان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح، والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن، ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.