أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن فريقه تفادى أخطاء الموسم الماضي وأصبح أكثر نضجًا من أجل المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي، مشيدا بأداء اللاعبين بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية بالكونفدرالية.

وقال فتح الله، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "المحور": «بيراميدز محظوظ هذا الموسم، نمتلك لاعبين على أعلى مستوى في كل مركز، يقاتلون من أجل عدم إهدار النقاط، ويركزون في كل المباريات ويسيرون بشكل جيد في جميع البطولات والمنافسات في وقتٍ واحد».

وأضاف: «تحقيق الفوز على الصفاقسي، يدل على تطور عقلية اللاعبين وأننا نمتلك أكفاء يمكنهم تقديم أفضل أداء بجميع المباريات، بدأنا الموسم بشكل جيد على عكس الموسم الماضي وتفادينا الأخطاء التي ارتكتب في السابق».

وحول المنافسة على اللقب الدوري، أجاب: «نعلم أن البعض يشكك في قدرتنا على تحقيق البطولة، نحترم جميع وجهات النظر ولكننا سنرى كيف ستسير الأمور في نهاية الموسم، اللاعبون يقاتلون على كل نقطة من أجل تحقيق اللقب، والمشوار مازال طويلا في المسابقة التي لم تصل لمنتصافها بعد، وهدفنا التتوييج بالألقاب هذا الموسم».

واختتم: «بيراميدز اكتسب خبرات كبيرة بوصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية مرتين متتاليتين، لذلك هدفه هذا العام هو حصد اللقب، خاصة وأن الفريقي يمتلك قوام مميز سواء لاعبين أو جهاز فني».